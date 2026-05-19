Detido suspeito de dois incêndios florestais na Figueira da Foz

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um homem de 51 anos por suspeita da autoria de dois crimes de incêndio florestal, ocorridos no domingo na freguesia de Quiaios, concelho da Figueira da Foz.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ indicou que o suspeito terá ateado os incêndios "através de chama direta, junto a caminhos florestais, em zonas com vasta mancha florestal e confinantes com zonas urbanas" na localidade de Cova da Serpe, naquele município litoral do distrito de Coimbra.

Os focos de incêndio "só não ganharam proporções mais gravosas pela rápida intervenção dos bombeiros", acrescentou.

A operação da Diretoria do Centro da PJ que levou à identificação e detenção do homem contou com o apoio da GNR de Montemor-o-Velho.

O detido vai ser presente ao Tribunal Judicial de Coimbra para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

Aquando do alerta para o segundo destes incêndios, pelas 16:20 de domingo, uma viatura dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz teve um acidente à saída do quartel, que provocou cinco feridos, todos ocupantes do veículo.