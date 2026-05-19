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Greve geral. Sindicato dos Enfermeiros adere à paralisação de 3 de junho

19 mai, 2026 - 11:03 • Lusa

Os enfermeiros rejeitam as "propostas inseridas no pacote laboral apresentadas pelo Governo e pedem a revogação das "normas gravosas" do código do trabalho".

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O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou esta terça-feira uma paralisação de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e nas instituições privadas de saúde inserida na greve geral de 3 de junho contra a reforma laboral.

De acordo com o pré-aviso de greve publicado esta terça-feira na imprensa, a paralisação de enfermeiros vai realizar-se entre as 00h00 e as 24h00 de 03 de junho, podendo ter efeitos no dia anterior devido ao início do turno da noite, sendo assegurados os serviços mínimos.

Os enfermeiros rejeitam as "propostas inseridas no pacote laboral apresentadas pelo Governo e pedem a revogação das "normas gravosas" do código do trabalho".

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou na semana passada em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.

O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

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