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Incêndio em habitação desaloja cinco pessoas em Rabo de Peixe

19 mai, 2026 - 12:06 • Lusa

As causas do incêndio são desconhecidas.

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Um incêndio numa habitação na vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, deixou os cinco habitantes desalojados, disse esta terça-feira o comandante dos bombeiros da Ribeira Grande.

O alerta para o incêndio, numa moradia de dois pisos, foi dado pelas 22h02 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira e ficou extinto pelas 23h31 locais.

"O incêndio ficou circunscrito à parte superior [da moradia], precisamente aquela onde estavam os quartos de cama e essa parte ficou sem condições para que as pessoas pudessem permanecer", segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Moniz.

O responsável adiantou à agência Lusa que a família era composta por cinco pessoas que pernoitaram em casa de familiares.

Quem deu o alerta "não sabia se haveria possíveis vítimas no interior", pelo que os bombeiros deslocaram-se para o local com um pronto-socorro médio, um autotanque e uma ambulância de socorro, indicou.

Uma vez no local, não se confirmou a existência de vítimas no interior da moradia atingida pelas chamas, sendo preocupação dos bombeiros evitar que o incêndio passasse para as habitações contíguas.

As causas do incêndio são desconhecidas.

No local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, apoiados por cinco viaturas, a PSP e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil da Ribeira Grande.

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