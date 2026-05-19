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Infarmed alerta para dois protetores solares infantis retirados do mercado austríaco

19 mai, 2026 - 16:52 • Lusa

Em causa estão osprotetores solares Fresh Baby Sunscreen High SPF 50 da marca Ringana e Organic Babycare Baby & Kids Suncream 50 da marca Alma.

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O Infarmed alertou para a retirada de lotes de dois protetores solares infantis do mercado austríaco devido a discrepâncias no fator de proteção solar e recomenda que os produtos não sejam comprados nem utilizados em Portugal.

Em causa estão os lotes dos protetores solares Fresh Baby Sunscreen High SPF 50 da marca Ringana (lote 103362506241) e Organic Babycare Baby & Kids Suncream 50 da marca Alma (lote L9998), refere a autoridade nacional do medicamento numa circular informativa publicada no "site".

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O Infarmed diz que teve conhecimento desta situação na sequência da publicação dos Alertas "Safety Gare" SR/007Safe26/26 e SR/00832/26.

A autoridade do medicamento adianta que os referidos lotes "apresentaram discrepâncias relativas aos resultados laboratoriais obtidos para o fator de proteção solar (FPS) analisado e ao descrito na rotulagem, pelo que não se encontram em conformidade com a legislação vigente para os produtos cosméticos".

Neste sentido, os referidos lotes foram retirados do mercado austríaco, afirma, realçando que não foi possível identificar até à presente data, após pesquisas efetuadas, evidência da comercialização destes produtos em Portugal.

No entanto, considerando o risco associado à utilização destes produtos e atendendo à livre circulação dos produtos cosméticos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que não sejam adquiridos nem utilizados.

Alerta ainda que a existência destes produtos cosméticos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed, através do email pchc@infarmed.pt.

Para quaisquer informações adicionais, a autoridade aconselha a contactar as empresas sediadas na Áustria.

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