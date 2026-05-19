Jovem retira queixa de violação no Queimódromo do Porto

A estudante de 22 anos que denunciou ter sido violada no Queimódromo do Porto, na madrugada de 8 de maio, por um estudante de 25 anos, retirou esta terça-feira a queixa, revelou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a fonte, a mulher dirigiu-se às instalações da PJ no Porto para comunicar que retirava a queixa.

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A mesma fonte afirmou desconhecer as razões que levaram à retirada da queixa.

No dia 9 de maio, fonte da PSP revelou à Lusa que "a mulher disse ter sido violada por um homem de 25 anos, no Queimódromo [espaço para concertos no âmbito da Queima das Fitas no Porto], de 7 para 8 de maio, entre as 04h45 e as 05h00".

Segundo a fonte da Polícia, a vítima teve de receber assistência hospitalar no Pedro Hispano, em Matosinhos, e que a PJ estava a investigar a queixa.