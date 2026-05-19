Mais 360 polícias nos aeroportos em julho para controlo de fronteiras

A PSP vai reforçar os aeroportos portugueses com 360 polícias de fronteira a partir de julho. É uma das três medidas que estão previstas para diminuir os tempos de espera dos passageiros de fora do espaço Schengen.

Sérgio Soares, porta-voz da PSP, diz que a “Polícia de Segurança Pública acaba no dia 28 o curso de formação de agentes com 570 polícias. Desses, 360 iniciam de imediato a formação de guarda de fronteiras, que decorre durante cerca de um mês, ou seja, no início de julho serão colocados na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras”.

Os agentes serão distribuídos pelos aeroportos de Lisboa, do Porto, de Faro, e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

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No caso concreto do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a ANA Aeroportos está prestes a concluir obras de expansão da zona de controlo fronteiriço o que vai permitir aumentar o número de balcões de controlo manual e colocar mais "e-gates", ou seja, portas automáticas para controlo da fronteira.

“Estes novos balcões serão supridos pelos recursos humanos que estarão disponíveis depois do curso de fronteiras, no início de julho” explica Sérgio Soares, à Renascença.

Para tentar diminuir as falhas técnicas, a PSP está também a complementar a atual ligação ao sistema através do Wi-Fi 5G com uma rede fixa.

Uma forma – diz Sérgio Soares – de evitar quebras pontuais que tornam o processo de controlo de passaportes mais lento.

O porta-voz da PSP recusa comentar a possibilidade, admita por Luís Montenegro, de suspender a recolha de dados biométricos se os problemas se mantiverem. Diz que “será uma decisão política”

Sérgio Soares acredita, no entanto, que estas “três situações de forma complementar vão permitir mitigar os problemas e garantir uma fronteira segura, resiliente, e com menos tempos de espera”.

Sem querer fazer futurologia, Sérgio acredita que todas estas medidas estarão em prática na época alta que se aproxima. “Aquilo que é expetável é que as obras que estão a ser desenvolvidas pela ANA – Aeroportos fiquem prontas no final deste mês. Nessa altura teremos uma fronteira com maior capacidade, quer de balcões de atendimento, quer de portas automáticas para controlo fronteiriço”.

Os novos agentes devem "reforçar os aeroportos nacionais” no início de julho. Quanto ao reforço da rede fixa para complementar a rede 5G, deve estar a funcionar dentro de dias.

Desde que o novo sistema europeu de controlo de fronteiras entrou em funcionamento os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas. A situação mais complicada tem-se registado no aeroporto de Lisboa com os passageiros de fora do espaço Schengen a terem de esperar, por vezes, várias horas.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se, passando os constrangimentos a abranger também os aeroportos do Porto e de Faro.