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- 19 mai, 2026
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Bastonário dos Farmacêuticos
Medicamentos inovadores impulsionam despesa das famílias e do SNS
19 mai, 2026 - 12:22 • André Rodrigues
Hélder Mota Filipe defende mecanismo de comparticipações "mais virados para a capacidade das pessoas poderem pagar pela sua medicação".
O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos (OF) atribui o aumento da despesa com medicamentos à introdução no mercado de terapias inovadoras que são dispendiosas.
De acordo com o relatório do Infarmed sobre a despesa com medicamentos, em 2025 as famílias portuguesas gastaram aproximadamente 1.000 milhões de euros em fármacos e a despesa do SNS com medicamentos registou um recorde de mais 4.400 milhões de euros.
Despesa do SNS com medicamentos bateu recorde com 4.417 milhões de euros em 2025
A Unidade Local de Saúde com maior despesa com med(...)
“É resultado, não de um aumento do consumo, mas de um aumento do preço dos medicamentos inovadores que têm chegado ao mercado a preços elevados. E isso reflete-se quer do ponto de vista do crescimento da despesa do SNS, quer do ponto de vista do crescimento da despesa das famílias”, explica à Renascença Hélder Mota Filipe.
Por esse motivo, o bastonário dos farmacêuticos defende alterações nos mecanismos de comparticipação, tendo em vista, sobretudo, a proteção dos utentes mais vulneráveis.
Mota Filipe defende que “mais do que aumentar [as comparticipações], é necessário rever os mecanismos, porque, apesar de algumas condições que permitem a proteção de utentes muito desprotegidos, nós devíamos passar a olhar para os mecanismos de comparticipação mais virados para a capacidade das pessoas poderem pagar pela sua medicação”.
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