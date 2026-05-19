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Bastonário dos Farmacêuticos

Medicamentos inovadores impulsionam despesa das famílias e do SNS

19 mai, 2026 - 12:22 • André Rodrigues

Hélder Mota Filipe defende mecanismo de comparticipações "mais virados para a capacidade das pessoas poderem pagar pela sua medicação".

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O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos (OF) atribui o aumento da despesa com medicamentos à introdução no mercado de terapias inovadoras que são dispendiosas.

De acordo com o relatório do Infarmed sobre a despesa com medicamentos, em 2025 as famílias portuguesas gastaram aproximadamente 1.000 milhões de euros em fármacos e a despesa do SNS com medicamentos registou um recorde de mais 4.400 milhões de euros.

Despesa do SNS com medicamentos bateu recorde com 4.417 milhões de euros em 2025

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“É resultado, não de um aumento do consumo, mas de um aumento do preço dos medicamentos inovadores que têm chegado ao mercado a preços elevados. E isso reflete-se quer do ponto de vista do crescimento da despesa do SNS, quer do ponto de vista do crescimento da despesa das famílias”, explica à Renascença Hélder Mota Filipe.

Por esse motivo, o bastonário dos farmacêuticos defende alterações nos mecanismos de comparticipação, tendo em vista, sobretudo, a proteção dos utentes mais vulneráveis.

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Mota Filipe defende que “mais do que aumentar [as comparticipações], é necessário rever os mecanismos, porque, apesar de algumas condições que permitem a proteção de utentes muito desprotegidos, nós devíamos passar a olhar para os mecanismos de comparticipação mais virados para a capacidade das pessoas poderem pagar pela sua medicação”.

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