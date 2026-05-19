Ministro quer valorizar cursos superiores profissionais como via de acesso ao ensino superior

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, quer "valorizar os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)", por considerar que, dentro do ensino profissional, são o currículo que "garante a formação adequada" à entrada no ensino superior. Ao final da manhã de terça-feira, à margem da cerimónia do 10º aniversário do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S), Fernando Alexandre revelou que, para prosseguir com essa intenção, o executivo está a concluir a avaliação dos CTeSPs, que introduz mudanças na avaliação destes cursos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A3ES passa a avaliar Cursos Técnicos Superiores Profissionais

"Na proposta de revisão dos graus e diplomas os CTeSPs passam a ser avaliados, tal como as licenciaturas e os mestrados, pela A3ES, e serão alvo de financiamento como também os outros cursos", adiantou.

Ainda assim, o ministro confessa que são necessárias algumas alterações na forma como é olhada a frequência do ensino superior. Para o governante, "cada vez mais temos de ter percursos que não são definitivos". "Um estudante que seguiu o profissional no secundário está apto a ir trabalhar e, por isso, se ele quiser ir trabalhar, mas depois quiser voltar ao superior, ele tem uma via que nós queremos que seja alargada", diz.