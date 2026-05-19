- Noticiário das 1h
- 19 mai, 2026
-
Santarém
Nó de acesso da A23 para a A1 em Torres Novas cortado devido a acidente
19 mai, 2026 - 00:37 • Lusa
Trânsito foi cortado para os trabalhos de limpeza e remoção do camião que sofreu na tarde de segunda-feira um despiste.
O nó de acesso da Autoestrada 23 (A23) para a A1, em Torres Novas, estava cortado na segunda-feira à noite para os trabalhos de remoção de um camião que se despistou, adiantou à Lusa fonte da GNR.
O acidente ocorreu no nó da A23 para a A1 no sentido norte-sul depois das portagens.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A GNR de Santarém indicou, pelas 23h50 de segunda-feira, que o trânsito foi cortado para os trabalhos de limpeza e remoção do camião que sofreu na tarde de segunda-feira um despiste.
A mesma fonte indicou que os trabalhos estavam a decorrer e não havia previsão para ser restabelecido o trânsito.
- Noticiário das 1h
- 19 mai, 2026
-