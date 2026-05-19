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Ordem quer redimensionar listas de utentes e recrutamento de médicos permanente

19 mai, 2026 - 13:39 • Lusa

"Entre 20% a 30% do tempo dos médicos de família não é dedicado aos seus utentes, mas sim a burocracia completamente desnecessária", disse o bastonário Carlos Cortes

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A Ordem dos Médicos quer redimensionar as listas de utentes, criar com urgência um registo de saúde único e que o recrutamento seja permanente e flexível para atrair mais médicos de família para o Serviço Nacional de Saúde.

Estas medidas fazem parte das 18 propostas que a Ordem dos Médicos vai na sexta-feira entregar ao Ministério da Saúde e que foram apresentadas em conferência de imprensa, pelo bastonário dos médicos, Carlos Cortes, esta terça-feira.

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O documento com as 18 medidas, arrumadas em três eixos — Acesso universal e equitativo; Valorização do médico de família e Governação eficaz e liderança clínica — sugere ainda a desburocratização do sistema, eliminando a intervenção médica obrigatória em atos administrativos de baixo valor clínico.

20% a 30% do tempo dos médicos de família não é para os utentes

"Entre 20% a 30% do tempo dos médicos de família não é dedicado aos seus utentes, mas sim a burocracia completamente desnecessária, que podia ser tratada por outros profissionais, nomeadamente na área do secretariado clínico", disse Carlos Cortes, em declarações aos jornalistas na Ordem dos Médicos, numa conferência de imprensa em que também assinalou o Dia Mundial do Médico de Família.

Ladeado pela presidente do colégio da especialidade de Medicina Geral e Familiar, Paula Broeiro, o bastonário sublinhou que este "documento estratégico do consenso" com as propostas para aumentar a atratividade de médicos de família "é dinâmico" e será entregue também na Assembleia da República e na Presidência da República.

"Neste momento, já temos 18 medidas, poderão ser acrescentadas mais porque ainda vamos continuar a reunião, mas para o Ministério da Saúde ter aqui instrumentos muito concretos para poder aplicar no terreno", disse o bastonário.

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