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"Perigoso e violento". PSP deteve na Covilhã homem procurado por homicídio no Brasil

19 mai, 2026 - 14:52 • Lusa

Suspeito é procurado pelo homicídio da mulher em 2003, pelo qual foi condenado a 23 anos de prisão.

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A PSP deteve na Covilhã um homem procurado no Brasil pelo homicídio da mulher em 2003 e condenado a 23 anos de prisão efetiva, sendo classificado como perigoso e violento pelas autoridades brasileiras.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que o homem de 49 anos foi detido, na segunda-feira na cidade da Covilhã, dando cumprimento a um mandado de detenção internacional pelo crime de homicídio agravado contra a esposa em abril de 2003, na cidade de Belém, no Brasil.

Na altura com 23 anos de idade, o homem chegou ao apartamento onde residia com a mulher e ao aperceber-se que a vítima estava alcoolizada agarrou o seu pescoço, projetando-a contra um obstáculo, ação que deixou a vítima inconsciente.

Ao aperceber-se da ausência de resposta por parte da vítima amarrou-a a uma distância considerável do solo fazendo crer que teria colocado termo à própria vida.

Segundo a investigação das autoridades brasileiras, o homem era ciumento e controlador relativamente à vítima, tinha em registo ocorrências policiais de agressões contra os pais e contra a vítima e o filho desta.

A PSP destaca, no comunicado, a cooperação estreita que mantém com as autoridades internacionais no combate à criminalidade transnacional, reforçando a deteção e interceção de procurados pela justiça.

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