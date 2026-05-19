- Noticiário das 15h
- 19 mai, 2026
-
Crime
"Perigoso e violento". PSP deteve na Covilhã homem procurado por homicídio no Brasil
19 mai, 2026 - 14:52 • Lusa
Suspeito é procurado pelo homicídio da mulher em 2003, pelo qual foi condenado a 23 anos de prisão.
A PSP deteve na Covilhã um homem procurado no Brasil pelo homicídio da mulher em 2003 e condenado a 23 anos de prisão efetiva, sendo classificado como perigoso e violento pelas autoridades brasileiras.
Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que o homem de 49 anos foi detido, na segunda-feira na cidade da Covilhã, dando cumprimento a um mandado de detenção internacional pelo crime de homicídio agravado contra a esposa em abril de 2003, na cidade de Belém, no Brasil.
Na altura com 23 anos de idade, o homem chegou ao apartamento onde residia com a mulher e ao aperceber-se que a vítima estava alcoolizada agarrou o seu pescoço, projetando-a contra um obstáculo, ação que deixou a vítima inconsciente.
Ao aperceber-se da ausência de resposta por parte da vítima amarrou-a a uma distância considerável do solo fazendo crer que teria colocado termo à própria vida.
Segundo a investigação das autoridades brasileiras, o homem era ciumento e controlador relativamente à vítima, tinha em registo ocorrências policiais de agressões contra os pais e contra a vítima e o filho desta.
A PSP destaca, no comunicado, a cooperação estreita que mantém com as autoridades internacionais no combate à criminalidade transnacional, reforçando a deteção e interceção de procurados pela justiça.
- Noticiário das 15h
- 19 mai, 2026
-
- Aeroportos: PSP confirma falha informática (já resolvida) no controlo de fronteiras
- Odair Moniz. MP pede condenação por homicídio para agente da PSP
- Lisboa. Duas mulheres atingidas por disparo de arma em Camarate
- PSP desmente relatos de seis horas de espera nas fronteiras dos aeroportos
- Encerrar esquadras da PSP? "É um 'déjà vu'", diz presidente da ASPP
- MAI admite encerramento de esquadras da PSP em Lisboa
- Sindicato da PSP apela à "magistratura de influência" de Seguro para resolver problemas
- PSP que terá avisado polícias da esquadra do Rato alvo de processo disciplinar
- Agressões em esquadras da PSP. Quatro agentes ficam em prisão preventiva até instalação de pulseira eletrónica
- Aeroportos: PSP confirma falha informática (já resolvida) no controlo de fronteiras
- Odair Moniz. MP pede condenação por homicídio para agente da PSP
- Lisboa. Duas mulheres atingidas por disparo de arma em Camarate
- PSP desmente relatos de seis horas de espera nas fronteiras dos aeroportos
- Encerrar esquadras da PSP? "É um 'déjà vu'", diz presidente da ASPP
- MAI admite encerramento de esquadras da PSP em Lisboa
- Sindicato da PSP apela à "magistratura de influência" de Seguro para resolver problemas
- PSP que terá avisado polícias da esquadra do Rato alvo de processo disciplinar
- Agressões em esquadras da PSP. Quatro agentes ficam em prisão preventiva até instalação de pulseira eletrónica