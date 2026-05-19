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Acidente
Pescador lúdico morre em praia do concelho de Sintra
19 mai, 2026 - 12:03 • Lusa
"À chegada ao local, a equipa de resgate vertical dos Bombeiros Voluntários removeu a vítima, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado no local pelo médico do INEM", acrescentou a AMN em comunicado.
Um pescador lúdico, de 68 anos, morreu na segunda-feira após ter alegadamente sofrido uma queda na Praia das Maçãs, em Sintra, no distrito de Lisboa, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
O alerta foi dado às 20h00 de segunda-feira por um popular que estava na zona, tendo sido deslocados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Colares e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
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"À chegada ao local, a equipa de resgate vertical dos Bombeiros Voluntários removeu a vítima, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado no local pelo médico do INEM", acrescentou a AMN em comunicado.
O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da Guia.
Os familiares da vítima estão a receber apoio do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.
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