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Pescador lúdico morre em praia do concelho de Sintra

19 mai, 2026 - 12:03 • Lusa

"À chegada ao local, a equipa de resgate vertical dos Bombeiros Voluntários removeu a vítima, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado no local pelo médico do INEM", acrescentou a AMN em comunicado.

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Um pescador lúdico, de 68 anos, morreu na segunda-feira após ter alegadamente sofrido uma queda na Praia das Maçãs, em Sintra, no distrito de Lisboa, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado às 20h00 de segunda-feira por um popular que estava na zona, tendo sido deslocados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Colares e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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"À chegada ao local, a equipa de resgate vertical dos Bombeiros Voluntários removeu a vítima, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado no local pelo médico do INEM", acrescentou a AMN em comunicado.

O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da Guia.

Os familiares da vítima estão a receber apoio do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

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