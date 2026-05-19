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Cultura
Porto quer dar vida aos coretos espalhados pela cidade
19 mai, 2026 - 02:11 • Lusa
Proposta sugerida por uma deputada do PSD passa pela "realização de concertos, atuações de bandas filarmónicas, tunas, grupos corais, escolas de música, teatro, dança, leituras" e outras atividades culturais nestes espaços.
A Assembleia Municipal do Porto aprovou, na noite de segunda-feira, que seja feito um levantamento dos coretos espalhados pela cidade e que se crie um programa para ativar estes espaços.
A proposta, apresentada pela deputada do PSD, Sílvia Soares, argumenta que os coretos foram, durante décadas, "pontos de encontro, de música, de convívio e de fruição cultural" e que podem ser "mais valorizados".
O plano passa, por exemplo, pela "realização de concertos, atuações de bandas filarmónicas, tunas, grupos corais, escolas de música, teatro, dança, leituras, atividades para famílias, encontros intergeracionais e iniciativas promovidas por associações culturais, coletividades, escolas, universidades sénior e grupos comunitários".
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Assim, apenas com a abstenção dos dois eleitos pelo movimento "Filipe Araújo: Fazer à Porto", foi aprovado que se promova um levantamento dos coretos e de outros pequenos espaços públicos existentes em jardins espalhados pelo Porto que possam acolher este tipo de atividades, a promoção de um programa e que este seja desenvolvido de forma faseada "através de projetos-piloto em jardins ou parques com condições adequadas, avaliando a adesão da população, o impacto na envolvente, as necessidades logísticas e a articulação com os moradores e entidades locais".
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O objetivo da iniciativa é "promover uma convivênc(...)
A reunião extraordinária da noite da Assembleia Municipal do Porto teve como ponto único "O Porto como Território Educativo, Cultural, Desportivo e Comunitário" e foi convocada pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda, que viu aprovadas três das suas propostas relacionadas com a política cultural e educacional da cidade.
Seguindo a lógica da proposta social-democrata, a Iniciativa Liberal também conseguiu aprovar uma proposta de criação de um regulamento para a cedência e utilização de património municipal que, de acordo com o deputado Pedro Schuller, servirá para abarcar regras e as formas de utilização dos espaços da câmara.
Na reunião de segunda-feira, os grupos municipais apresentaram propostas distintas que diziam respeito a vários temas, devido a abrangência do ponto único em discussão, crítica apontada pelo deputado António Agostinho Guedes (grupo "Filipe Araújo: Fazer à Porto"), que lamentou que se tenha discutido propostas "tão genéricas".
O grupo do PS conseguiu aprovar propostas para o reforço de parques infantis na cidade, a reformulação do programa "Cultura em Expansão" e a criação de um programa para uma assembleia municipal juvenil e a CDU propostas relacionadas com o reforço dos apoios ao associativismo e com a intervenção nos edifícios escolares do concelho.
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