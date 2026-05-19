Porto quer dar vida aos coretos espalhados pela cidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, na noite de segunda-feira, que seja feito um levantamento dos coretos espalhados pela cidade e que se crie um programa para ativar estes espaços.

A proposta, apresentada pela deputada do PSD, Sílvia Soares, argumenta que os coretos foram, durante décadas, "pontos de encontro, de música, de convívio e de fruição cultural" e que podem ser "mais valorizados".

O plano passa, por exemplo, pela "realização de concertos, atuações de bandas filarmónicas, tunas, grupos corais, escolas de música, teatro, dança, leituras, atividades para famílias, encontros intergeracionais e iniciativas promovidas por associações culturais, coletividades, escolas, universidades sénior e grupos comunitários".

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Assim, apenas com a abstenção dos dois eleitos pelo movimento "Filipe Araújo: Fazer à Porto", foi aprovado que se promova um levantamento dos coretos e de outros pequenos espaços públicos existentes em jardins espalhados pelo Porto que possam acolher este tipo de atividades, a promoção de um programa e que este seja desenvolvido de forma faseada "através de projetos-piloto em jardins ou parques com condições adequadas, avaliando a adesão da população, o impacto na envolvente, as necessidades logísticas e a articulação com os moradores e entidades locais".