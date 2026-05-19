Redução de meta dos médicos de família é sinal de "mau desenho" das medidas do Governo

Uma consequência "do mau desenho" das medidas. É a reação do vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar à notícia da redução da meta do Governo para atribuição médico de família a mais utentes com recurso aos setores privado e social.

De um objetivo de 360 mil utentes até 2029, o executivo fala agora em mais de 60 mil. Uma meta estabelecida nas grandes opções do Plano de 2025 a 2029.

À Renascença, António Luz Pereira refere que a criação das USF modelo C só trazem mais concorrência por recursos humanos, sem prever medidas para atrair mais médicos para o SNS.

"Estamos a assistir uma diversificação das apostas do Governo, mas que também estão atrasadas naquilo que é a sua implementação, porque esse desenho não pensou na remuneração adequada desses profissionais", aponta.

De acordo com o plano de emergência para a saúde apresentado pela ministra da Saúde em setembro de 2024, o objetivo era dar médico de família a 360 mil utentes até 2029.

No entanto, de acordo o jornal Público, o atraso nos concursos para novas USF, geridas pelo setor privado e social, leva a uma revisão em baixa do objetivo.