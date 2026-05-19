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Seis vezes menos. Governo revê em baixa atribuição de médicos de família a mais utentes
19 mai, 2026 - 08:18 • André Rodrigues
Plano de emergência apresentado em setembro de 2024 previa médico de família para 360 mil utentes até 2029. Atrasos no concurso para USF geridas pelo setor privado e social leva a redução de meta para pouco mais de 60 mil.
O Governo revê em baixa a atribuição de médico de família a mais utentes.
De acordo com o plano de emergência para a saúde apresentado pela ministra da Saúde em setembro de 2024, o objetivo era dar médico de família a 360 mil utentes até 2029.
No entanto, de acordo o jornal Público, o atraso nos concursos para novas USF, geridas pelo setor privado e social, leva a uma revisão em baixa do objetivo.
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Assim, até 2029, só pouco mais de 60 mil utentes é que terão essa cobertura de médico de família – uma redução de quase seis vezes da meta estabelecida pelo Governo.
Igualmente atrasadas estão as convenções com o setor privado para a especialidade de Medicina Geral e Familiar. De acordo com a Administração Central dos Sistemas de Saúde, citada pelo Público, o processo ainda está a ser implementado e nenhuma Unidade Local de Saúde abriu concurso.
Nesta altura, há mais 1,6 milhões de pessoas sem médico de família.
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