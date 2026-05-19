Sobrevivência ao cancro em Portugal atinge 66% mas desigualdades persistem

A sobrevivência ao cancro em Portugal atingiu os 66% aos cinco anos para os doentes diagnosticados em 2019, indica um relatório que será divulgado esta terça-feira pelo Registo Oncológico Nacional (RON) que alerta para diferenças relevantes entre sexos.

Para a elaboração deste relatório foram analisados 54.147 tumores malignos. Na prática, cerca de dois em cada três doentes estavam vivos cinco anos após o diagnóstico.

Os resultados revelam diferenças entre sexos: 72% das mulheres sobrevivem pelo menos cinco anos após o diagnóstico, enquanto nos homens esse valor é de 62%.

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora do RON, Maria José Bento, que é epidemiologista no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, disse que esta diferença tem muito a ver com o tipo de tumor, mas também tem influência os hábitos de cada sexo.

"Os homens têm muito mais cancro do pulmão, cancro da laringe, cancro da cavidade oral que são tumores que não são de bom prognóstico, o que acaba por também se refletir nas sobrevivências piores. Por outro lado, se calhar também temos um problema de deteção mais precoce. Habitualmente as mulheres são mais atentas aos sintomas, recorrem mais atentamente ao médico do que os homens", apontou a diretora do Serviço de Epidemiologia do IPO do Porto.

Nos homens, as melhores sobrevivências foram as do cancro do testículo, tiroide e próstata.

Já com uma sobrevivência aos cinco anos inferior a 20%, surgem os cancros do cérebro e sistema nervoso central, esófago, pâncreas, mesotelioma e primário de origem desconhecida.

Nas mulheres, os tumores com melhor prognóstico foram as doenças mieloproliferativas crónicas, da glândula tiroideia, Doença de Hodgkin e mama.

Por outro lado, os menos favoráveis e com sobrevivências inferiores a 20% aos cinco anos foram os cancros do cérebro e sistema nervoso central, fígado, pâncreas, mesotelioma e primário de origem desconhecida.

É ainda referido que a análise por localização do cancro confirma que as mulheres apresentam melhores resultados na maioria das neoplasias de maior incidência, incluindo tiroide, pulmão e melanoma.

São também destacadas as desigualdades regionais, com o Norte e o Centro a apresentarem os melhores resultados e a Região Autónoma da Madeira a registar a sobrevivência mais baixa.

Sobre esta matéria, ressalvando que este relatório não permite tirar conclusões sobre o acesso a tratamento, Maria José Bento insistiu que "as diferenças nas sobrevivências podem ter várias explicações", mas "quando vemos que há regiões nas quais alguns tumores têm melhores sobrevivências do que outros, sabemos que um dos fatores principais é a precocidade no diagnóstico e a precocidade no tratamento".

"A população deve estar atenta aos sintomas, recorrer ao médico, não desvalorizar os sintomas. Por outro lado, o tratamento tem que ser feito de modo precoce (...). Sabemos que para alguns tumores, por exemplo o tumor do pâncreas, o tipo de tumor é tão grave que tem uma taxa de fatalidade maior. As pessoas, quando são diagnosticadas, já estão numa fase avançada da doença. Há outros tumores em que o diagnóstico precoce faz toda a diferença", sublinhou dando o exemplo do cancro da mama.

"Temos rastreio para o cancro da mama, que já funciona há alguns anos e praticamente o país está todo coberto. Aí temos taxas de sobrevivência muito boas, comparadas quase aos países nórdicos. Os rastreios acrescentam anos de vida. Os serviços de saúde também têm que dar uma resposta atempada ao tratamento destas pessoas. É pouco compatível haver até um diagnóstico e depois a pessoa estar meses à espera para ser tratada", vincou.

Considerando que, em Portugal, "há lugar a crescimento" na área dos rastreios com reflexo na sobrevivência, à Lusa, Maria José Bento insistiu na importância da adesão da população.

"A população tem que participar. São serviços que estão cada vez mais alargados como o rastreio do cancro do colo e do reto. A nossa sobrevivência para este tipo de tumor anda à volta dos 67% aos cinco anos, isto é, 67% das pessoas vivem cinco ou mais anos, mas aqui penso que ainda há lugar a crescimento", disse.