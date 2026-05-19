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Vai viajar? Tripulantes de voo aderem à greve geral de 3 de junho

19 mai, 2026 - 17:36 • Lusa

Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil aprovou adesão à greve geral.

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Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovaram esta terça-feira a adesão à greve geral de 3 de junho contra a reforma laboral.

Na assembleia geral de emergência realizada esta terça-feira, votaram 2.195 associados, dos quais 1.729 a favor, 333 contra e 133 abstiveram-se.

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A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou na semana passada em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.

O anúncio foi transmitido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

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