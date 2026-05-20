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Linha de Alta Velocidade

Comboios de alta velocidade devem começar a chegar em 2031

20 mai, 2026 - 17:22 • Tomás Anjinho Chagas

Foi lançado um concurso de 504 milhões para a compra dos comboios de alta velocidade. Ministro Pinto Luz fala num projeto que reúne "enorme consenso" político e que ajuda no problema da habitação, porque o país fica "mais enxuto".

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A Comboios de Portugal (CP) lançou, esta quarta-feira à tarde, o concurso para a compra de comboios de alta velocidade. A primeira automotora deve chegar no primeiro trimestre de 2031, segundo o presidente da CP.

A cerimónia simbólica realizou-se no Campus XXI, na sede do Governo, em Lisboa, onde o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, garantiu que o projeto de alta velocidade reúne um "enorme consenso" político e pode ajudar a resolver o problema da habitação em Portugal.

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um dia histórico, já que existe um enorme consenso à volta deste projeto", defendeu o ministro social-democrata.

Durante o discurso, Miguel Pinto Luz assumiu que o lançamento do concurso para a compra dos comboios sofreu um atraso, mas vincou que, mesmo assim, os comboios devem chegar a tempo de estarem em Portugal quando a linha de alta velocidade ficar construída.

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"No escrutínio saudável, podemos dizer que nos atrasámos. Já devíamos ter feito isto há um ano. Mas também tem uma boa notícia, é que perceberam pelo calendário que estamos precisamente alinhados com o projeto de alta velocidade da IP", afirmou o ministro das Infraestruturas.

O ministro – que também tutela a pasta da Habitação – tenta matar dois coelhos com uma cajadada só e exemplifica que este tipo de projetos podem ajudar a resolver o grave problema que o país enfrenta nessa área.

"Se eu quiser educar os meus filhos e viver em Coimbra ou Aveiro. É um país à beira-mar plantado, mas depois da alta velocidade será mais enxuto, mais próximo, mais capaz de albergar mais qualidade de vida", argumenta Miguel Pinto Luz.

Concurso lançado: 12 comboios de 40 milhões cada

O executivo autorizou a CP a lançar concurso no valor de 504 milhões de euros para a compra de 12 automotoras. O projeto de alta velocidade vai ligar Lisboa ao Porto em 1h15 e o objetivo é que esteja em funcionamento em 2031.

Os comboios terão de ser uma velocidade máxima igual ou superior a 300 km/h e serão compatíveis com bitola ibérica, mas também com a bitola europeia. As automotoras vão ser compatíveis com outras linhas que não sejam de alta velocidade em Portugal.

Segundo o presidente do conselho de administração da CP, Pedro Moreira, os comboios terão wi-fi, cafetaria, lugar para bicicletas e carregadores USB-C.

Pedro Moreira fala num "momento de elevada importância" para o país e vinca que este investimento não tem precedentes: "Se juntarmos este investimento aos mais de 1.200 milhões de euros para a aquisição de comboios urbanos e regionais, é o maior investimento de sempre em material circulante da CP, tanto em quantidade como em valor do investimento".

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