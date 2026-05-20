- Noticiário das 16h
- 20 mai, 2026
-
Crime
Crianças de 4 a 6 anos. Pode haver mais vítimas de abusos sexuais em escola de Marvila, diz PJ
20 mai, 2026 - 11:08 • Olímpia Mairos
Auxiliar de ação educativa de 24 anos está em prisão preventiva e é suspeito de abusar sexualmente de crianças entre os 4 e os 6 anos.
A Polícia Judiciária admite a possibilidade de existirem mais vítimas no caso de alegados abusos sexuais de crianças numa escola de Marvila, em Lisboa. A informação foi avançada pelo jornal Expresso, que cita o diretor da Diretoria de Lisboa da PJ, João Oliveira.
“Uma das linhas de trabalho é a aferição da existência de mais casos de abusos por parte do suspeito”, afirmou o responsável, acrescentando que “o que mais choca é a idade precoce das vítimas, que têm entre os 4 e os 6 anos”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O suspeito, um auxiliar de ação educativa de 24 anos, foi detido pela PJ e encontra-se em prisão preventiva. Segundo a investigação, é suspeito de “pelo menos seis crimes de abuso sexual de crianças” sobre quatro meninas.
Abusos sexuais
Auxiliar de educação detido pela PJ por abuso sexual de quatro crianças
O suspeito tinha como missão vigiar e cuidar de cr(...)
De acordo com a PJ, os abusos terão ocorrido entre abril e maio deste ano, sobretudo durante o período da sesta, quando o funcionário se encontrava sozinho com as crianças.
A investigação começou após uma denúncia feita pela própria escola, depois de pais relatarem “um comportamento inadequado de cariz sexual” por parte do colaborador.
A escola suspendeu imediatamente o funcionário e comunicou o caso às autoridades. O estabelecimento está agora a receber apoio psicológico do Grupo VITA e pediu aos encarregados de educação que abordem o tema com “cuidado, prudência e sensibilidade”.
- Noticiário das 16h
- 20 mai, 2026
-
- Auxiliar de educação detido pela PJ por abuso sexual de quatro crianças
- PJ detém terceiro suspeito de rapto e extorsão ligados a dívida de droga em Setúbal
- PJ detém dois suspeitos por falsificação de 800 atestados de residência para imigrantes
- PJ detém homem de 75 anos suspeito de violar irmã em Idanha-a-Nova
- Quatro detidos por suspeitas de rapto e agressões violentas para recuperar droga
- Homem de 79 anos por suspeitas de crimes sexuais contra crianças
- Auxiliar de educação detido pela PJ por abuso sexual de quatro crianças
- PJ detém terceiro suspeito de rapto e extorsão ligados a dívida de droga em Setúbal
- PJ detém dois suspeitos por falsificação de 800 atestados de residência para imigrantes
- PJ detém homem de 75 anos suspeito de violar irmã em Idanha-a-Nova
- Quatro detidos por suspeitas de rapto e agressões violentas para recuperar droga
- Homem de 79 anos por suspeitas de crimes sexuais contra crianças