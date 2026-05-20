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Crianças de 4 a 6 anos. Pode haver mais vítimas de abusos sexuais em escola de Marvila, diz PJ

20 mai, 2026 - 11:08 • Olímpia Mairos

Auxiliar de ação educativa de 24 anos está em prisão preventiva e é suspeito de abusar sexualmente de crianças entre os 4 e os 6 anos.

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A Polícia Judiciária admite a possibilidade de existirem mais vítimas no caso de alegados abusos sexuais de crianças numa escola de Marvila, em Lisboa. A informação foi avançada pelo jornal Expresso, que cita o diretor da Diretoria de Lisboa da PJ, João Oliveira.

Uma das linhas de trabalho é a aferição da existência de mais casos de abusos por parte do suspeito”, afirmou o responsável, acrescentando que “o que mais choca é a idade precoce das vítimas, que têm entre os 4 e os 6 anos”.

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O suspeito, um auxiliar de ação educativa de 24 anos, foi detido pela PJ e encontra-se em prisão preventiva. Segundo a investigação, é suspeito de “pelo menos seis crimes de abuso sexual de crianças” sobre quatro meninas.

Auxiliar de educação detido pela PJ por abuso sexual de quatro crianças

Abusos sexuais

Auxiliar de educação detido pela PJ por abuso sexual de quatro crianças

O suspeito tinha como missão vigiar e cuidar de cr(...)

De acordo com a PJ, os abusos terão ocorrido entre abril e maio deste ano, sobretudo durante o período da sesta, quando o funcionário se encontrava sozinho com as crianças.

A investigação começou após uma denúncia feita pela própria escola, depois de pais relatarem “um comportamento inadequado de cariz sexual” por parte do colaborador.

A escola suspendeu imediatamente o funcionário e comunicou o caso às autoridades. O estabelecimento está agora a receber apoio psicológico do Grupo VITA e pediu aos encarregados de educação que abordem o tema com “cuidado, prudência e sensibilidade”.

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