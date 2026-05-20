Deco avisa: choque fiscal na habitação não chega para aliviar famílias

A Deco Proteste considera que o novo diploma do chamado “choque fiscal para a habitação”, publicado em Diário da República, representa “um sinal político relevante”, mas alerta que as medidas aprovadas continuam “aquém das respostas necessárias” para aliviar de forma efetiva a pressão financeira sobre as famílias portuguesas.

Em comunicado, a organização reconhece como positivas medidas como a aplicação do IVA reduzido a 6% na construção e reabilitação de habitação a preços moderados, o reforço das deduções fiscais para inquilinos e os incentivos ao arrendamento acessível.

Ainda assim, alerta que “muitos destes incentivos terão impacto sobretudo no médio prazo e não resolvem, por si só, o principal problema estrutural do mercado: a escassez de oferta habitacional e o elevado esforço financeiro que milhares de famílias continuam a enfrentar todos os meses com a habitação”.

Mais medidas no crédito à habitação

A associação considera que o diploma deixa de fora áreas “centrais” para aliviar os encargos das famílias, sobretudo ao nível do crédito à habitação.

A Deco Proteste continua a defender “a eliminação definitiva da comissão de amortização antecipada nos contratos com taxa variável” e a redução das penalizações nos contratos de taxa fixa, para facilitar renegociações e transferências de crédito.

A organização pede também o alargamento da dedução dos juros do crédito à habitação no IRS a todos os contratos de habitação própria e permanente, independentemente da data em que foram celebrados.

Segundo a associação, a atual limitação aos contratos anteriores a 2012 representa “uma desigualdade injustificada entre consumidores”.