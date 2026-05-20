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Crianças em risco
Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal
20 mai, 2026 - 17:13 • Anabela Góis e Ricardo Vieira
Os irmãos identificaram os progenitores, que continuam a ser procurados pelas autoridades. Autoridades admitem a possibilidade de abandono.
Duas crianças francesas, de três e cinco anos, foram encontradas sozinhas, na terça-feira, junto à estrada nacional 253, entre Alcácer do Sal e as praias da Comporta, no distrito de Setúbal.
Os dois irmãos foram resgatados pelos Bombeiros de Alcácer, na última noite, após um alerta de populares, disse à Renascença o segundo comandante Luís Miguel.
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“Fomos alertados pelo CODU, pelas 22h06, para nos deslocarmos para um monte aqui na nacional 253, conhecido como Monte Novo do Sul, para duas crianças menores, de três e cinco anos”, disse o responsável.
“As crianças estavam bem tratadas. Foram avaliadas pela equipa, foi passada informação ao CODU que nos deu a orientação de, com acompanhamento da autoridade, as deslocarmos para o Hospital de Setúbal, para o serviço de pediatria”, explicou o porta-voz dos Bombeiros de Alcácer do Sal.
Fonte da GNR confirmou à Renascença que os pais foram identificados, mas continuam em parte incerta. Em causa pode estar um caso de abandono.
A mesma fonte indica que foi aberta uma investigação para apurar em que circunstâncias é que as crianças foram deixadas sozinhas.
As crianças foram entregues à Embaixada francesa e o caso foi denunciado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.
A GNR deu conhecimento do caso à Polícia Judiciária e comunicou os factos ao Ministério Público
[notícia atualizada às 17h38]
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