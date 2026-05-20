Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal

Duas crianças francesas, de três e cinco anos, foram encontradas sozinhas, na terça-feira, junto a uma estrada em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.



O alerta foi dado pelas 19h00, na zona do Monte Novo do Sul, por duas pessoas que estavam a passar na estrada nacional 253, entre Alcácer do Sal e as praias da Comporta.

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Os irmãos de nacionalidade francesa estavam sozinhos e não tinham qualquer identificação.

A GNR tentou localizar os pais, mas sem sucesso.

A SIC Notícias avança que as crianças identificaram os progenitores, que continuam a ser procurados pelas autoridades.



Nesta altura, as autoridades admitem que as crianças poderão ter sido abandonados pelos pais.

Os irmãos foram assistidos pelos Bombeiros de Alcácer do Sal e depois transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, indica o Jornal de Notícias. Apesar da situação, estão de boa saúde.

As crianças estão agora à guarda da Embaixada de França.

O caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e à Polícia Judiciária (PJ).