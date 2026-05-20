GNR alerta para furtos em carros no verão e revela aumento de 160% nas detenções

Em comunicado, a Guarda adianta que “em 2025 registaram-se 68 detenções , um acréscimo de 42 detidos face a 2024”, ano em que foram registadas 26 detenções. Foram ainda identificados 1.523 suspeitos , mais 142 do que no período homólogo anterior.

Apesar de a criminalidade associada a este tipo de furtos ter registado uma descida de 7,6% em 2025 , a GNR destaca um aumento significativo da atividade policial, com as detenções a subirem 160% face ao ano passado.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou para a necessidade de reforçar medidas de prevenção face aos furtos no interior de veículos , um fenómeno que “tende a intensificar-se com a aproximação da época estival”, sobretudo em zonas turísticas e de maior afluência durante os períodos de lazer.

Praias, centros comerciais e museus entre os locais mais visados

Segundo a GNR, este tipo de crime ocorre “prioritariamente em zonas de maior densidade populacional e junto à orla costeira”, sendo frequente em parques de estacionamento de praias, centros comerciais, palácios e museus. Os autores aproveitam “os períodos de lazer e a maior afluência de turismo sazonal” para atuar.

No total, a Guarda registou 5.667 crimes em 2025, menos 470 do que em 2024. O distrito do Porto lidera o número de ocorrências, com 1.440 crimes, sendo também “o distrito com maior subida homóloga”. Seguem-se Setúbal (722), Lisboa (691) e Faro (629).

Temperaturas elevadas e férias impulsionam ocorrências

A GNR refere ainda que a evolução mensal deste tipo de criminalidade acompanha os períodos tradicionalmente associados a férias e maior permanência ao ar livre. Em 2024, verificaram-se aumentos durante o Carnaval e entre junho e setembro, além de um pico em outubro, mês que foi considerado “o 2.º mais quente a nível global e o 5.º mais quente na Europa, segundo o IPMA”.

Já em 2025, os meses de janeiro, maio e dezembro também apresentaram maior incidência. A Guarda explica que janeiro e dezembro estão associados às festividades de Natal e Ano Novo, enquanto “o mês de maio terá contribuído para a antecipação da época balnear e para um aumento dos momentos de lazer ao ar livre”.

GNR reforça conselhos de prevenção

A força de segurança relembra que “a prevenção é a primeira barreira de segurança”, sublinhando que muitos furtos acontecem “por oportunidade, ao serem deixados bens visíveis do exterior”.

Entre as recomendações deixadas pela GNR estão o reforço do cuidado ao estacionar, evitar deixar objetos à vista dentro das viaturas e privilegiar locais iluminados ou vigiados. A Guarda aconselha ainda os cidadãos a contactarem rapidamente as autoridades caso detetem sinais de arrombamento, evitando contaminar o local do crime para preservar vestígios importantes para a investigação.

“A Guarda Nacional Republicana mantém um patrulhamento reforçado nestas áreas críticas”, conclui o comunicado, reafirmando que “a segurança de todos começa com a responsabilidade e prevenção de cada cidadão”.