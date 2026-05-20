Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

GNR alerta para furtos em carros no verão e revela aumento de 160% nas detenções

20 mai, 2026 - 10:22 • Olímpia Mairos

Guarda Nacional Republicana reforça apelos à prevenção com a aproximação do verão, numa altura em que os furtos no interior de viaturas continuam a concentrar-se em zonas turísticas e períodos de lazer.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou para a necessidade de reforçar medidas de prevenção face aos furtos no interior de veículos, um fenómeno que “tende a intensificar-se com a aproximação da época estival”, sobretudo em zonas turísticas e de maior afluência durante os períodos de lazer.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar de a criminalidade associada a este tipo de furtos ter registado uma descida de 7,6% em 2025, a GNR destaca um aumento significativo da atividade policial, com as detenções a subirem 160% face ao ano passado.

Em comunicado, a Guarda adianta que “em 2025 registaram-se 68 detenções, um acréscimo de 42 detidos face a 2024”, ano em que foram registadas 26 detenções. Foram ainda identificados 1.523 suspeitos, mais 142 do que no período homólogo anterior.

Praias, centros comerciais e museus entre os locais mais visados

Segundo a GNR, este tipo de crime ocorre “prioritariamente em zonas de maior densidade populacional e junto à orla costeira”, sendo frequente em parques de estacionamento de praias, centros comerciais, palácios e museus. Os autores aproveitam “os períodos de lazer e a maior afluência de turismo sazonal” para atuar.

No total, a Guarda registou 5.667 crimes em 2025, menos 470 do que em 2024. O distrito do Porto lidera o número de ocorrências, com 1.440 crimes, sendo também “o distrito com maior subida homóloga”. Seguem-se Setúbal (722), Lisboa (691) e Faro (629).

Temperaturas elevadas e férias impulsionam ocorrências

A GNR refere ainda que a evolução mensal deste tipo de criminalidade acompanha os períodos tradicionalmente associados a férias e maior permanência ao ar livre. Em 2024, verificaram-se aumentos durante o Carnaval e entre junho e setembro, além de um pico em outubro, mês que foi considerado “o 2.º mais quente a nível global e o 5.º mais quente na Europa, segundo o IPMA”.

Já em 2025, os meses de janeiro, maio e dezembro também apresentaram maior incidência. A Guarda explica que janeiro e dezembro estão associados às festividades de Natal e Ano Novo, enquanto “o mês de maio terá contribuído para a antecipação da época balnear e para um aumento dos momentos de lazer ao ar livre”.

GNR reforça conselhos de prevenção

A força de segurança relembra que “a prevenção é a primeira barreira de segurança”, sublinhando que muitos furtos acontecem “por oportunidade, ao serem deixados bens visíveis do exterior”.

Entre as recomendações deixadas pela GNR estão o reforço do cuidado ao estacionar, evitar deixar objetos à vista dentro das viaturas e privilegiar locais iluminados ou vigiados. A Guarda aconselha ainda os cidadãos a contactarem rapidamente as autoridades caso detetem sinais de arrombamento, evitando contaminar o local do crime para preservar vestígios importantes para a investigação.

A Guarda Nacional Republicana mantém um patrulhamento reforçado nestas áreas críticas”, conclui o comunicado, reafirmando que “a segurança de todos começa com a responsabilidade e prevenção de cada cidadão”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)