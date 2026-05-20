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Hantavírus. Português testou negativo depois de entrada nas urgências em Lisboa

20 mai, 2026 - 07:20 • João Malheiro

O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge recebeu e analisou as amostras.

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Um português testou negativo para hantavírus depois de dar entrada durante a noite nas urgências em Lisboa.

Segundo a RTP, deu entrada um caso suspeito de infeção no S. Francisco Xavier, seguindo depois para o Curry Cabral, já que se trata do hospital de referência.

O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge recebeu e analisou as amostras. O caso suspeito deu teste negativo e o paciente já teve alta.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) refere ao canal público que o português apresentava sintomas de gripe e que a suspeita está associada ao transporte aéreo relacionado com o surto do hantavírus no navio cruzeiro.

De acordo com as normas da DGS, quem desenvolva sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito depois de um teste negativo e dentro do período de incubação de 42 dias do hantavírus, devem ser testados de novo.

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