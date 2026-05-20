Homem de 79 anos detido por suspeitas de crimes sexuais contra crianças

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 79 anos suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças e importunação sexual, em Macedo de Cavaleiros.

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Em comunicado, a PJ revela que a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, através do cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Segundo as autoridades, a investigação teve início em março de 2026, após o conhecimento de “comportamentos ilícitos deste para com crianças vizinhas, moradoras no mesmo bloco habitacional”.

A Polícia Judiciária adianta ainda que o suspeito “há cerca de um mês acabou de cumprir pena por crimes de igual natureza”.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Macedo de Cavaleiros.