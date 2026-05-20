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Macedo de Cavaleiros
Homem de 79 anos detido por suspeitas de crimes sexuais contra crianças
20 mai, 2026 - 14:35 • Olímpia Mairos
Suspeito, que tinha terminado há cerca de um mês uma pena por crimes da mesma natureza, é acusado de abusar sexualmente de crianças vizinhas.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 79 anos suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças e importunação sexual, em Macedo de Cavaleiros.
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Em comunicado, a PJ revela que a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, através do cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito.
Segundo as autoridades, a investigação teve início em março de 2026, após o conhecimento de “comportamentos ilícitos deste para com crianças vizinhas, moradoras no mesmo bloco habitacional”.
A Polícia Judiciária adianta ainda que o suspeito “há cerca de um mês acabou de cumprir pena por crimes de igual natureza”.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Macedo de Cavaleiros.
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