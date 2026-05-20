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Homem detido após efetuar disparos e barricar-se em casa em Lisboa

20 mai, 2026 - 08:53 • Lusa

Agentes constataram que haviam vestígios do impacto dos projéteis e que o suspeito estava dentro da sua residência, sem efetuar qualquer comunicação.

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Lisboa, 19 mai 2026 (Lusa) - Um homem com cerca de 60 anos foi hoje detido após alegadamente ter efetuado disparos num prédio na Ajuda, em Lisboa, e barricar-se na sua habitação, adiantou à Lusa fonte da PSP. .

As forças policiais foram acionadas ao final da tarde de hoje após relatos de disparos dentro de um prédio, referiu fonte oficial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS).

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que haviam vestígios do impacto dos projéteis e que o suspeito estava dentro da sua residência, sem efetuar qualquer comunicação.

Para o local foram acionados elementos do Grupo de Operações Especiais (GOE), com os negociadores a tentarem o contacto com o suspeito, que acabou por sair da residência e foi detido, indicou fonte do COMETLIS.

A mesma fonte referiu à Lusa que o homem estava na posse de uma caçadeira, a arma que terá sido utilizada para efetuar os disparos, que atingiram a porta de uma habitação vizinha e uma parede.

O suspeito foi conduzido ao Hospital S. José para avaliação psiquiátrica, acrescentou a fonte policial, sublinhando que o homem terá sofrido uma descompensação.

 .

DMC // RBF.

Lusa/Fim.

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