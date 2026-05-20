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Incêndio em Faro dominado depois de destruir sete viaturas
20 mai, 2026 - 12:55 • Jaime Dantas , João Malheiro
Chamas afetaram anexo de uma habitação e empresa de aluguer de automóveis.
Um incêndio em Faro esta quarta-feira destruiu pelo menos sete viaturas de uma empresa de aluguer de automóveis, antes de ser dominado pelas autoridades, pelo meio-dia.
De acordo com a Proteção Civil, à Renascença, as chamas deflagaram ao final da manhã e atingiram também um anexo de uma habitação. Não é claro qual foi a origem do incêndio.
Não há vítimas a registar, segundo a mesma fonte.
No local, permanecem 40 operacionais, apoiados por 14 veículos.
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