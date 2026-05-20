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"Isto é um barril de pólvora". Depois da Kristin, Alvaiázere teme incêndios

20 mai, 2026 - 23:30 • Beatriz Lencastre

Em Alvaiázere, há milhares de árvores ainda caídas, terrenos por limpar e moradores preocupados com a chegada do calor e o risco de incêndios.

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"Isto é um barril de pólvora": Alvaiázere continua marcada pela tempestade Kristin
Ouça a reportagem de Beatriz Lencastre

Quatro meses depois da passagem da tempestade Kristin, os sinais de destruição continuam espalhados por várias zonas da região de Leiria. Em Alvaiázere, há milhares de árvores ainda caídas, terrenos por limpar e moradores preocupados com a chegada do calor e o risco de incêndios.

Ao percorrer várias zonas de Alvaiázere, é possível encontrar troncos derrubados e propriedades que ainda não conseguiram recuperar totalmente dos danos causados pela tempestade.

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Está tudo muito mal gerido. As árvores ainda estão por todo o lado e muitas vão continuar porque as pessoas não têm dinheiro para as retirar”, conta um morador da vila.

A preocupação cresce com a subida das temperaturas prevista para os próximos dias. Muitos habitantes receiam que os trabalhos de limpeza e a acumulação de madeira seca possam aumentar o perigo de ignições.

“Preocupam-me as máquinas a trabalhar durante o calor. Quem não conseguir limpar os terrenos à volta de casa vai sofrer mais”, alerta o habitante.

No terreno continuam também os trabalhos de remoção de árvores. João Moreira, sapador florestal de Castanheira de Pera, admite estar alarmado com o estado da floresta.

“Como sapador há quase 25 anos e bombeiro desde os 15, digo sinceramente que isto é um barril de pólvora”, afirma.

Além da floresta, há ainda danos por resolver em várias habitações. Alguns moradores continuam à espera de conseguir reparar os telhados destruídos pela tempestade.

“Foi uma guerra, mas sem armas. Foi a natureza”, descreve Odete Forte, proprietária de uma mercearia na vila, que diz continuar a viver sem telhado em casa.

Entre árvores derrubadas e terrenos ainda por limpar, Alvaiázere enfrenta agora um novo receio, que os estragos deixados pela Kristin possam abrir caminho a um verão marcado pelo fogo.

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