Médicos portugueses na flotilha. “Só estaremos tranquilos quando falarmos com eles”

As famílias dos dois médicos portugueses detidos por Israel enquanto seguiam numa flotilha humanitária com destino a Gaza reuniram-se esta quarta-feira com o Presidente da República, António José Seguro, mas saíram do encontro sem informações concretas sobre o estado de saúde de Gonçalo e Beatriz. À saída da audiência no Palácio de Belém, os familiares admitiram que continuam sem qualquer contacto com os dois portugueses desde a manhã de 18 de maio, momento em que a embarcação em que seguiam terá sido intercetada por forças israelitas. “Nós só estaremos tranquilos quando conseguirmos falar com eles e ver a cara deles”, afirmou uma familiar, sublinhando o receio de que os dois médicos possam ter sido alvo de maus-tratos durante a detenção. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo os familiares, a última informação recebida indica que a embarcação “já terá chegado” a território israelita, embora os dados tenham sido transmitidos pela organização da flotilha e não por fontes oficiais. “Nem o cônsul em Telavive conseguiu ainda falar com eles”, acrescentaram.

As famílias revelaram ainda que voltarão a solicitar uma audiência ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois de o Governo português ter condenado publicamente aquilo que descreveu como “tratamento desumano” sobre alguns dos ativistas da missão humanitária. “Vimos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros condenou a detenção ilegal do Gonçalo e da Beatriz e das restantes pessoas”, referiram. Missão “estritamente humanitária” Os familiares insistiram que os dois portugueses participavam numa missão exclusivamente humanitária. “Tanto o Gonçalo como a Beatriz são médicos, exercem em Portugal e voluntariaram-se para prestar apoio médico aos palestinianos em Gaza”, afirmaram. Questionados sobre declarações do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que classificou a operação como “um sucesso notável” e acusou os ativistas de associação ao Hamas, os familiares rejeitaram as acusações. “Estas pessoas vinham numa missão humanitária, desarmadas, para quebrar um bloqueio ilegal que há anos viola direitos humanos fundamentais dos palestinianos”, defenderam.