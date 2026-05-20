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PJ detém terceiro suspeito de rapto e extorsão ligados a dívida de droga em Setúbal

20 mai, 2026 - 10:41 • Olímpia Mairos

Suspeito de 22 anos é o terceiro detido numa investigação da PJ a crimes de rapto, agressões violentas e extorsão relacionados com alegadas dívidas de droga em Setúbal.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 22 anos suspeito da prática dos crimes de rapto, extorsão agravada e ofensa à integridade física qualificada, no âmbito de uma investigação relacionada com factos ocorridos na cidade de Setúbal, em outubro de 2025.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi realizada pela Unidade Nacional Contraterrorismo, através da Secção Central de Combate ao Banditismo, numa investigação em que “já tinham sido detidos dois outros coautores”.

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Segundo as autoridades, os factos indiciam que a vítima foi abordada em duas ocasiões distintas, tendo sido “coagida, privada da liberdade e violentamente agredida”, num contexto associado a uma alegada dívida relacionada com o tráfico de estupefacientes.

Numa das situações, a vítima terá sido “forçada a entrar numa viatura e transportada para um local isolado”, onde foi agredida e obrigada a contactar a mãe para pedir a entrega de dinheiro aos suspeitos.

Dias depois, a vítima terá sido atraída para um encontro com o agora detido, também em Setúbal, acabando novamente conduzida para outro local, onde foi “agredida e coagida a contactar familiares para obtenção de dinheiro”.

A PJ sublinha que a atuação do grupo revela “especial violência, forte intimidação, privação da liberdade e elevado potencial de alarme social”.

O suspeito será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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