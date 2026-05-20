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Quer concorrer? Há mais 32 habitações com renda acessível em Lisboa

20 mai, 2026 - 13:38 • Ana Kotowicz

Câmara Municipal já abriu as candidaturas para casas com diferentes tipologias, espalhadas por várias zonas de Lisboa.

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Lisboa vai ter mais 32 habitações com renda acessível. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Câmara Municipal liderada por Carlos Moedas. Em comunicado, explica-se que já estão abertas as candidaturas ao 38.º Concurso de Renda Acessível, com casas em vários pontos de Lisboa.

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Quantas habitações vão estar disponíveis?

Segundo a autarquia serão 32 habitações com renda acessível, financiadas pela câmara com capitais próprios, através de fundos do programa 1.º Direito. Serão também usados fundos da União Europeia, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De que tamanhos são as casas?

Há várias tipologias. Começam no T1 e vão até ao T4.

As habitações a concurso estão em que zonas da cidade?

Estão dispersas por vários sítio da capital. Em concreto, segundo o comunicado da autarquia, localizam-se nas freguesias da Ajuda, Beato, Benfica, Carnide, Estrela, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Santa Clara e São Domingos de Benfica.

Quando é que arranca o concurso da habitação acessível?

As candidaturas já abriram e decorem até às 17h do próximo dia 12 de junho de 2026. Consulte aqui os pormenores.

E quando sei se vou ter direito a habitação acessível?

O sorteio está agendado para o dia 19 de junho, segundo a autarquia. No comunicado, a câmara defende que este concurso é mais uma iniciativa para reforçar a oferta de habitação municipal na cidade, para responder "a uma das principais prioridades do executivo municipal: garantir melhores condições de acesso à habitação".

E quem pode concorrer?

Quem tenha idade igual ou superior a 18 anos e título de residência válido em território nacional. Além disso, tem de apresentar a demonstração de liquidação de IRS e/ou certidão de dispensa de entrega de IRS, do último ano fiscal.

Nenhum elemento do agregado "pode ser proprietário, usufrutuário, ou detentor a outro título de prédio urbano ou fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação localizado na Área Metropolitana de Lisboa (AML), salvo se estiverem impedidas legalmente de a ocupar ou se a mesma não estiver em condições de satisfazer o fim habitacional".

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