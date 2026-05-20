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Risco de incêndio aumenta com o calor. Na Região Centro há milhões de árvores caídas
20 mai, 2026 - 09:20 • João Cunha , João Malheiro
Presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria apela a cuidados redobrados.
Com a subida das temperaturas, a partir desta quarta-feira, aumenta o receio de incêndio na região centro do país. Em causa está o elevado número de árvores caídas, ainda por recolher, depois das tempestades do início do ano.
O presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria, Jorge Vala, fala, à Renascença, que há uma "preocupação geral" face à anunciada alta de temperaturas.
Jorge Vala aponta que ainda há "milhões de árvores caídas" que representam um "risco acrescido" de incêndio.
O presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria apela a cuidados redobrados. Apesar de estar a ser feita a desobstrução de caminhos florestais, o trabalho não vai ficar concluído até ao verão.
"Este é um trabalho prioritário. Agora, há aqui uma questão fundamental: Não podemos pensar que vamos retirar todo o material lenhoso até ao início da época de verão", avisa.
Os aviso para o risco acrescido de incêndio este verão, num dia de subida das temperaturas.
Segundo o instituto do mar e da atmosfera, Leiria pode chegar aos 30 graus de máxima, em Santarém os termómetros podem atingir 33 graus e em Coimbra 28 - três distritos afetados pelo comboio de tempestades do início do ano.
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