Risco de incêndio aumenta com o calor. Na Região Centro há milhões de árvores caídas

Com a subida das temperaturas, a partir desta quarta-feira, aumenta o receio de incêndio na região centro do país. Em causa está o elevado número de árvores caídas, ainda por recolher, depois das tempestades do início do ano.

O presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria, Jorge Vala, fala, à Renascença, que há uma "preocupação geral" face à anunciada alta de temperaturas.

Jorge Vala aponta que ainda há "milhões de árvores caídas" que representam um "risco acrescido" de incêndio.

O presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria apela a cuidados redobrados. Apesar de estar a ser feita a desobstrução de caminhos florestais, o trabalho não vai ficar concluído até ao verão.

"Este é um trabalho prioritário. Agora, há aqui uma questão fundamental: Não podemos pensar que vamos retirar todo o material lenhoso até ao início da época de verão", avisa.

Os aviso para o risco acrescido de incêndio este verão, num dia de subida das temperaturas.

Segundo o instituto do mar e da atmosfera, Leiria pode chegar aos 30 graus de máxima, em Santarém os termómetros podem atingir 33 graus e em Coimbra 28 - três distritos afetados pelo comboio de tempestades do início do ano.