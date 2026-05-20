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Sismo de 2,8 registado no Algarve

20 mai, 2026 - 10:05 • Lusa

Abalo não terá sido sentido.

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Um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 45 quilómetros a sudoeste de Faro, foi registado na noite desta terça-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação disponibilizada no site do IPMA, o abalo ocorreu às 23h03.

"Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", pode ler-se.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

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