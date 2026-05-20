Vai trocar de televisão, frigorífico ou arca? Governo vai oferecer vales até 35 euros

Se está a planear trocar de frigorífico ou de televisão, há um incentivo a caminho. O Governo vai lançar um novo sistema de poupança para incentivar a recolha e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Vai poder devolver frigoríficos, televisão, arcas congeladoras e aparelhos de ar condicionados a partir do final do ano e receber vales que variam entre 20 a 35 euros na compra de um eletrodoméstico novo, avançou esta quarta-feira o "Jornal de Negócios".

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A nova iniciativa de devolução arranca a 1 de dezembro deste ano e pretende proteger o ambiente.

"O cumprimento das metas de recolha é de crucial importância para a remoção de substâncias perigosas e para o fomento de uma economia circular", lê-se na portaria do Diário da República publicada na sexta-feira.

Após devolver o aparelho, pode receber o vale no prazo máximo de cinco dias úteis.