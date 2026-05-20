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Poupança
Vai trocar de televisão, frigorífico ou arca? Governo vai oferecer vales até 35 euros
20 mai, 2026 - 22:43 • Catarina Magalhães
A nova iniciativa de retoma arranca a 1 de dezembro. Entregar eletrodomésticos usados, a pensar no ambiente e no aumento da recolha, garante descontos em novos equipamentos.
Se está a planear trocar de frigorífico ou de televisão, há um incentivo a caminho. O Governo vai lançar um novo sistema de poupança para incentivar a recolha e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Vai poder devolver frigoríficos, televisão, arcas congeladoras e aparelhos de ar condicionados a partir do final do ano e receber vales que variam entre 20 a 35 euros na compra de um eletrodoméstico novo, avançou esta quarta-feira o "Jornal de Negócios".
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A nova iniciativa de devolução arranca a 1 de dezembro deste ano e pretende proteger o ambiente.
"O cumprimento das metas de recolha é de crucial importância para a remoção de substâncias perigosas e para o fomento de uma economia circular", lê-se na portaria do Diário da República publicada na sexta-feira.
Após devolver o aparelho, pode receber o vale no prazo máximo de cinco dias úteis.
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Há duas formas de aproveitar esta iniciativa: o desconto pode ser aplicado no momento da compra de um novo equipamento; ou também é possível reaver o dinheiro como forma de reembolso (pelo mesmo meio de pagamento utilizado na aquisição) se a retoma for validada até cinco dias dias.
Numa fase inicial, está previsto que os televisores correspondam a 20 euros, os frigoríficos e arcas congeladoras a 25 euros e os aparelhos de ar condicionado a 35 euros.
Para tal, é necessário que os aparelhos usados estejam completos e em condições.
Segundo o jornal "Eco", espera-se que a recolha mais comum seja a de televisores antigos, já que são os "aparelhos eletrónicos mais recolhidos e reciclados em Portugal", afirmou o dono do Eletrão, Pedro Nazareth.
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