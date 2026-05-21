À procura de sítios para mergulhos? Há 73 praias com selo "zero poluição", menos oito do que em 2025

Depois da elevada subida no ano passado, agora o número volta a descer: em 2026, há 73 praias zero poluição em Portugal, menos oito do que em 2025.

Na prática, entraram 23 areais para a lista construída pela associação ambientalista Zero e saíram outras 31 – que não conseguiram manter três anos consecutivos de análises à água sem indícios de contaminação e que, por isso, não receberam o selo da Zero.

Em declarações à Renascença, o presidente Francisco Ferreira lamenta o decréscimo no número de praias na lista, mas diz não ver motivo para preocupação.

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“Foram praticamente todas à custa de uma única análise e em níveis quase no limite de não serem detetados. Houve circunstâncias onde as praias nem sempre tiveram a qualidade desejada ou por problemas nas estações de tratamento ou nas redes de drenagem ou até poluição de ribeiras próximas”, esclareceu o representante.

Entre as zonas com melhor prestação, destaca-se o concelho de Grândola (com seis praias) e também as ilhas do arquipélago dos Açores (21 areais) e a ilha de Porto Santo (cinco praias).

Nestes últimos dois, os bons números justificam-se com o facto de as praias se situarem em “oceano aberto” e em zonas onde “não há ribeiras nem problemas de tratamento de águas residuais, e não há pressão populacional”.

Essa é precisamente a maior dificuldade nas praias fluviais: em toda a lista, a Albufeira de Alfaiates, no Sabugal, e a Albufeira do Vilar, em Moimenta da Beira são as únicas identificadas.