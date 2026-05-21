As autoridades francesas já pediram retorno das duas crianças abandonadas pela mãe e pelo padrasto na zona de Alcácer do Sal e o processo seguirá os "trâmites normais", disse esta quinta-feira a ministra da Justiça.

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao estabelecimento prisional de Leiria, Rita Alarcão Júdice destacou sobre este caso que "tudo correu da melhor forma possível de maneira a comunicar rapidamente com os tribunais franceses", tendo a Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) assegurado o contacto com os tribunais franceses.

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"A DGAJ tem estado em contacto com os tribunais franceses, articulando e facultando toda a informação que é necessária e obtendo a informação que os tribunais solicitaram para permitir este encontro rápido que foi feito. Por isso agora aguardamos os trâmites normais de um possível retorno, porque tanto quanto percebi, embora ainda não tenha muita informação concreta, há já um pedido de retorno das crianças, portanto será tratado da forma natural que estes processos têm", disse a ministra da Justiça.