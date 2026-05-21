- Noticiário das 20h
- 21 mai, 2026
-
Autoridades francesas já pediram retorno das duas crianças abandonadas
21 mai, 2026 - 20:08 • Lusa
Ministra da Justiça espera que processo decorra "da forma o mais rápida possível para minimizar o trauma que estas crianças hão de ter sofrido".
As autoridades francesas já pediram retorno das duas crianças abandonadas pela mãe e pelo padrasto na zona de Alcácer do Sal e o processo seguirá os "trâmites normais", disse esta quinta-feira a ministra da Justiça.
Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao estabelecimento prisional de Leiria, Rita Alarcão Júdice destacou sobre este caso que "tudo correu da melhor forma possível de maneira a comunicar rapidamente com os tribunais franceses", tendo a Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) assegurado o contacto com os tribunais franceses.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"A DGAJ tem estado em contacto com os tribunais franceses, articulando e facultando toda a informação que é necessária e obtendo a informação que os tribunais solicitaram para permitir este encontro rápido que foi feito. Por isso agora aguardamos os trâmites normais de um possível retorno, porque tanto quanto percebi, embora ainda não tenha muita informação concreta, há já um pedido de retorno das crianças, portanto será tratado da forma natural que estes processos têm", disse a ministra da Justiça.
Suspeita de abandono
Mãe e padrasto de crianças francesas foram detidos em Fátima
Crianças foram encontradas sozinhas numa estrada e(...)
Rita Alarcão Júdice manifestou-se satisfeita por as autoridades em Portugal terem "rapidamente conseguido encontrar ou deslindar este problema", tendo a mãe e o padrasto das duas crianças já sido detidos pela GNR em Fátima.
"Espero que o processo agora possa correr da forma o mais rápida possível para minimizar o trauma que estas crianças hão de ter sofrido", disse a ministra.
A GNR deteve esta quinta-feira em Fátima o homem de 55 anos e a mulher de 41 suspeitos de violência doméstica e abandono das duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal, revelou a força de segurança.
Em comunicado, a GNR anunciou que os dois suspeitos foram localizados e detidos em Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, por militares do posto territorial daquela cidade, "em consequência do trabalho de pesquisa e proatividade policial desenvolvido".
Na terça-feira, por volta das 19h00, os dois irmãos, de nacionalidade francesa, foram encontrados quando se encontravam sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.
- Noticiário das 20h
- 21 mai, 2026
-
- Crianças francesas foram entregues a família de acolhimento
- Mãe e padrasto de crianças francesas foram detidos em Fátima
- Mãe e padrasto de crianças francesas suspeitos de abandono e violência doméstica
- PJ investiga alegado abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal
- O que se sabe sobre as crianças francesas encontradas junto à estrada em Alcácer do Sal?
- Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal
- Crianças de 4 a 6 anos. Pode haver mais vítimas de abusos sexuais em escola de Marvila, diz PJ
- Crianças francesas foram entregues a família de acolhimento
- Mãe e padrasto de crianças francesas foram detidos em Fátima
- Mãe e padrasto de crianças francesas suspeitos de abandono e violência doméstica
- PJ investiga alegado abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal
- O que se sabe sobre as crianças francesas encontradas junto à estrada em Alcácer do Sal?
- Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal
- Crianças de 4 a 6 anos. Pode haver mais vítimas de abusos sexuais em escola de Marvila, diz PJ