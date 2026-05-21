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Avião da TAP raspa cauda na pista a levantar voo de Roma e aterra após "gastar" combustível

21 mai, 2026 - 02:10 • Catarina Magalhães

Aeronave circular cerca de 70 quilómetros de distância entre Fiumicino e Civitavecchia, "traçando grandes círculos no céu", para reduzir o depósito de combustível.

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Poucos segundos dos motores aquecerem, um avião da TAP arranhou "por vários metros" a cauda na pista de descolagem do Aeroporto Internacional de Roma, em Itália, avançou na quarta-feira o jornal italiano "Corriere della Sera".

"O avião levantou-se de forma anormal 'raspa a cauda na pista'", explicou a Agência Nacional de Segurança Aérea italiana.

Com destino a Lisboa, a tripulação decidiu regressar ao aeroporto da capital depois de circular cerca de 70 quilómetros de distância entre Fiumicino e Civitavecchia, "traçando grandes círculos no céu".

O incidente acontece na terça-feira pelas 11h40 locais.

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Embora este episódio não tenha sido nada mais do que um susto, a aeronave precisava de reduzir o depósito de combustível para aterrar em segurança.

O incidente foi confirmado pela TAP ao jornal "Expresso", explicando que foram efetuadas as "verificações necessárias de eventuais danos".

“O voo TP831 de Roma para Lisboa registou um 'tailstrike', ou seja, que a cauda do avião tocou na pista durante a fase de descolagem."

Já os passageiros não sofreram qualquer ferimento, mas foram encaminhados "o mais rapidamente possível" para outro avião.

O caso vai ser investigado pela agência italiana, através da análise de dados da caixa negra da aeronave.

Procura-se entender se a situação foi provocada por erro humano, peso das malas, falhas técnicas ou condições meteorológicas.

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