Bragança acolhe I Congresso Internacional de Espiritualidade em Cuidados Paliativos

A cidade de Bragança recebe, nos próximos dias 5 e 6 de junho, o I Congresso Internacional de Espiritualidade em Cuidados Paliativos, uma iniciativa que pretende promover a reflexão sobre a dimensão espiritual no acompanhamento de pessoas com doença limitante de vida.

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O encontro reunirá profissionais de saúde, investigadores, estudantes e comunidade em geral, num espaço de debate e aprofundamento científico dedicado à espiritualidade em contexto paliativo. A organização está a cargo de profissionais do Instituto Politécnico de Bragança, do Instituto Politécnico de Leiria e da Unidade Local de Saúde do Nordeste, contando ainda com o apoio da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.

Segundo a Comissão Organizadora, o congresso “pretende afirmar-se como um espaço privilegiado de partilha e aprofundamento científico sobre a espiritualidade em contexto paliativo”, reunindo especialistas nacionais e internacionais de reconhecido mérito académico e clínico.

Ao longo dos dois dias serão abordados temas como “a espiritualidade enquanto resposta ao sofrimento humano”, o cuidado e acompanhamento espiritual, estratégias práticas para a avaliação das necessidades espirituais e diferentes intervenções psicoespirituais. O programa incluirá ainda reflexões sobre o processo de luto, a promoção do legado e o papel dos cuidados paliativos enquanto espaço de elaboração de uma “ars moriendi”.

A organização destaca igualmente que o congresso procurará “promover o diálogo entre diferentes tradições religiosas”, sublinhando “a importância da compaixão na arte de cuidar e do autocuidado dos profissionais de saúde”.

Em nota enviada às redações, a Comissão Organizadora refere que o evento pretende fomentar “o debate em torno da humanização dos cuidados”, valorizando não apenas as competências técnicas e terapêuticas, mas também “a escuta, a presença e a integração das dimensões culturais e espirituais no cuidar”.

Os responsáveis sublinham ainda que o congresso contará com “elevados padrões de qualidade científica e organizacional”, resultado da colaboração entre várias instituições de referência e da participação de especialistas ligados às áreas da saúde, ação social, pastoral, psicologia e cuidados paliativos.

As inscrições para o congresso já se encontram abertas, sendo esperada uma participação alargada de profissionais e estudantes de diferentes áreas ligadas ao cuidado e acompanhamento de pessoas em situação de doença avançada.