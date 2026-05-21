Casal francês que abandonou crianças poderá ser julgado em Portugal

O casal que abandonou duas crianças francesas, de 3 e 5 anos, em Alcácer do Sal, poderá ser julgado em Portugal, diz à Renascença Paulo Sá e Cunha, advogado e especialista em Direito Penal.

A lei portuguesa determina que factos ocorridos em Portugal são julgados em território nacional, independentemente da nacionalidade dos suspeitos e das vítimas do crime. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Em declarações à Renascença, o advogado Paulo Sá e Cunha diz que em causa está o “chamado princípio da territorialidade”.

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio. "Factos ocorridos em Portugal são julgados pelos tribunais portugueses salvo situações mais raras"

Paulo Sá e Cunha explica que “os crimes cometidos em Portugal são julgados em Portugal, de acordo com a lei portuguesa", "Inequivocamente, o abandono em território português é um crime que é sujeito à jurisdição portuguesa, portanto aos tribunais portugueses e à aplicação da lei portuguesa, salvo situações mais raras de acordos ou de tratados internacionais, que prevejam uma solução diferente”, sublinha o especialista em Direito Penal. O que distingue a exposição ao abandono do crime de tentativa de homicídio? De acordo com a GNR, a mãe e o padrasto das crianças francesas são, para já, suspeitos de violência doméstica e de abandono. Mas poderá haver mais crimes em causa, nomeadamente tentativa de homicídio? Segundo Paulo Sá e Cunha, tudo depende da intenção com que foi praticado o crime, porque “quem atua com a intenção típica da exposição ao abandono não pode querer causar a morte embora do seu comportamento possa vir a resultar a morte, e aí haverá uma agravação da penalidade do crime em razão do resultado de morte”. Por outro lado, “se, quando alguém abandona a vítima num local ermo ou em circunstâncias tais que torna muito provável a morte em consequência desse abandono, é preciso verificar se não está a atuar com a intenção de matar” e, nesse caso, “estamos em presença de uma tentativa de homicídio”, mesmo que a morte não venha a verificar-se.

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio. "Haverá tentativa de homicídio" em caso de "abandono com intenção de matar"