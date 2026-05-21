- Noticiário das 22h
- 21 mai, 2026
-
Casal francês que abandonou crianças poderá ser julgado em Portugal
21 mai, 2026 - 21:49 • Fátima Casanova
São suspeitos do crime de exposição ou abandono, mas Paulo Sá e Cunha questiona se poderá ser “algo mais”, dependendo da “intenção com que o agente atua”, poderá estar-se na “presença de uma tentativa de homicídio”.
O casal que abandonou duas crianças francesas, de 3 e 5 anos, em Alcácer do Salta, poderá ser julgado em Portugal, diz à Renascença Paulo Sá e Cunha, advogado e especialista em Direito Penal.
A lei portuguesa determina que factos ocorridos em Portugal são julgados em território nacional, independentemente da nacionalidade dos suspeitos e das vítimas do crime.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em declarações à Renascença, o advogado Paulo Sá e Cunha diz que em causa está o “chamado princípio da territorialidade”.
"Factos ocorridos em Portugal são julgados pelos tribunais portugueses salvo situações mais raras"
Paulo Sá e Cunha explica que “os crimes cometidos em Portugal são julgados em Portugal, de acordo com a lei portuguesa",
"Inequivocamente, o abandono em território português é um crime que é sujeito à jurisdição portuguesa, portanto aos tribunais portugueses e à aplicação da lei portuguesa, salvo situações mais raras de acordos ou de tratados internacionais, que prevejam uma solução diferente”, sublinha o especialista em Direito Penal.
O que distingue a exposição ao abandono do crime de tentativa de homicídio?
De acordo com a GNR, a mãe e o padrasto das crianças francesas são, para já, suspeitos de violência doméstica e de abandono.
Mas poderá haver mais crimes em causa, nomeadamente tentativa de homicídio? Segundo Paulo Sá e Cunha, tudo depende da intenção com que foi praticado o crime, porque “quem atua com a intenção típica da exposição ao abandono não pode querer causar a morte embora do seu comportamento possa vir a resultar a morte, e aí haverá uma agravação da penalidade do crime em razão do resultado de morte”.
Por outro lado, “se, quando alguém abandona a vítima num local ermo ou em circunstâncias tais que torna muito provável a morte em consequência desse abandono, é preciso verificar se não está a atuar com a intenção de matar” e, nesse caso, “estamos em presença de uma tentativa de homicídio”, mesmo que a morte não venha a verificar-se.
"Haverá tentativa de homicídio" em caso de "abandono com intenção de matar"
Paulo Sá e Cunha diz, por isso, que “é crucial perceber com que intenção é que o agente do crime atuo”, admitindo, no entanto, que “a intenção é um elemento difícil de provar e tem que se procurar numa série de indícios do comportamento”.
Questionado sobre o facto de como poderia ser interpretado o facto de as crianças terem sido abandonadas de olhos vendados e num local ermo, o penalista diz que “nessas circunstâncias fará algum sentido pôr-se a hipótese de tentativa de homicídio”, mas alerta que está a falar “num plano hipotético e face a circunstâncias do caso, que não são conhecidas, não estão bem esclarecidas e, portanto, tudo isto é muito provisório e deve ser entendido como uma hipótese teórica”.
Crime de exposição ou abandono prevê pena de 2 a 5 anos de prisão
A mãe, como ascendente das vítimas, “preenche o crime numa forma mais agravada”, salienta Paulo Sá e Cunha.
O advogado acrescenta que, “se não acontecer nenhum resultado, se não houver ferimentos graves em razão do abandono, ou mesmo a morte em razão do abandono, a pena do crime base, agravado pela qualidade de mãe, portanto, ascendente, é de 2 a 5 anos”.
Já “tentativa de homicídio é outra questão, porque o crime de homicídio nestas circunstâncias pode ser até um crime de homicídio qualificado e, portanto, estamos a falar de penalidades bastante mais graves”, conclui.
- Noticiário das 22h
- 21 mai, 2026
-
- Autoridades francesas já pediram retorno das duas crianças abandonadas
- Crianças francesas foram entregues a família de acolhimento
- Mãe e padrasto de crianças francesas foram detidos em Fátima
- Mãe e padrasto de crianças francesas suspeitos de abandono e violência doméstica
- PJ investiga alegado abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal
- O que se sabe sobre as crianças francesas encontradas junto à estrada em Alcácer do Sal?
- Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal
- Autoridades francesas já pediram retorno das duas crianças abandonadas
- Crianças francesas foram entregues a família de acolhimento
- Mãe e padrasto de crianças francesas foram detidos em Fátima
- Mãe e padrasto de crianças francesas suspeitos de abandono e violência doméstica
- PJ investiga alegado abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal
- O que se sabe sobre as crianças francesas encontradas junto à estrada em Alcácer do Sal?
- Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal