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Alcácer do Sal

Crianças francesas foram entregues a família de acolhimento

21 mai, 2026 - 19:06 • Lusa

"Os menores encontram-se aparentemente bem de saúde", indica Ministério Público. Mãe e padrasto foram detidos esta quinta-feira em Fátima. São suspeitos de abandono e violência doméstica.

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As duas crianças francesas encontradas sozinhas perto de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, tiveram esta quinta-feira alta hospitalar e já foram entregues a uma família de acolhimento, anunciou o Ministério Público (MP).

As crianças receberam "o acompanhamento médico necessário" e foi concedida alta hospitalar, indica um comunicado assinado pelo magistrado do MP coordenador da Comarca de Setúbal e publicado no site da Procuradoria da comarca.

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"Os menores encontram-se aparentemente bem de saúde", assinalou, frisando que "a prioridade do MP tem sido assegurar o bem-estar e a segurança das crianças, o que tem sido conseguido".

O magistrado do MP coordenador da Comarca de Setúbal, João Palma, revelou que, no âmbito do Tribunal de Família e Menores de Santiago do Cacém, foi determinada judicialmente a medida provisória de acolhimento familiar, após requerimento do MP.

Esta medida, adiantou, "já está em fase de execução, com a entrega dos menores à família de acolhimento e intervenção e acompanhamento da entidade enquadradora".

Mãe e padrasto de crianças francesas foram detidos em Fátima

Suspeita de abandono

Mãe e padrasto de crianças francesas foram detidos em Fátima

Crianças foram encontradas sozinhas numa estrada e(...)

A Polícia Judiciária (PJ) chegou a anunciar que o caso tinha passado para a sua alçada, mas o MP esclareceu neste comunicado que "a investigação está a ser dirigida pelo Ministério Público coadjuvado pela GNR".

Ou seja, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Setúbal foi o órgão de polícia criminal ao qual foi delegada a investigação pela titular do inquérito, salientou o MP.

Segundo o Ministério Público, investigam-se no inquérito eventuais crimes relacionados com a localização, ao início da noite de terça-feira, de duas crianças francesas nas proximidades de Alcácer do Sal, a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Grândola.

"A investigação está numa fase muito inicial, havendo que apurar as circunstâncias em que os menores foram deixados sozinhos naquele local. Estão em curso diligências, nomeadamente as necessárias à preservação da prova", acrescentou.

Entretanto, a GNR deteve esta quinta-feira em Fátima o homem de 55 anos e a mulher de 41 suspeitos de violência doméstica e abandono das duas crianças, revelou aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR anunciou que os dois suspeitos foram localizados e detidos em Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, por militares do posto territorial daquela cidade, "em consequência do trabalho de pesquisa e proatividade policial desenvolvido".

Na terça-feira, por volta das 19h00, os dois irmãos, de nacionalidade francesa, foram encontrados quando se encontravam sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

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