Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Deco Proteste alerta para 10 sinais de fraude em nome dos bancos

21 mai, 2026 - 15:46 • Olímpia Mairos

Organização alerta para mensagens urgentes, pedidos de transferências “por segurança” e falsas promessas de investimento, num contexto de fraudes bancárias cada vez mais sofisticadas.

A+ / A-

A Deco Proteste lançou um alerta aos consumidores para o aumento das tentativas de fraude bancária, identificando dez sinais que podem indicar burlas feitas em nome de instituições financeiras. A organização sublinha que os esquemas estão “cada vez mais sofisticados e convincentes”, explorando sobretudo o medo, a urgência e a confiança dos clientes nos bancos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a associação de defesa do consumidor, as fraudes recorrem frequentemente a mensagens urgentes, pedidos de transferências “por segurança”, links suspeitos e falsas promessas de investimentos com ganhos garantidos. “Conhecer aquilo que um banco nunca fará é uma das formas mais eficazes de proteger o dinheiro e os dados pessoais dos consumidores”, alerta a organização.

A Deco Proteste explica ainda que a utilização de linguagem credível, referências ao banco do cliente e cenários de aparente emergência torna mais difícil distinguir uma comunicação legítima de uma tentativa de burla. Por isso, considera essencial reforçar a literacia digital e financeira dos consumidores, incentivando hábitos de verificação e desconfiança perante pedidos inesperados relacionados com contas bancárias ou investimentos.

Entre os principais sinais de fraude identificados pela organização estão:

  • Pedidos para clicar em links enviados por SMS ou e-mail;
  • Transferências de dinheiro alegadamente por motivos de segurança;
  • Pop-ups a solicitar dados confidenciais;
  • Instalação de aplicações fora das lojas oficiais;
  • Pagamentos antecipados para aprovação de crédito;
  • Pedidos de devolução de dinheiro recebido “por engano”;
  • Introdução de credenciais de homebanking fora dos sites oficiais;
  • Solicitações de acesso remoto ao computador ou telemóvel;
  • Propostas de investimento com retornos elevados e garantidos;
  • Pedidos de envio de códigos, passwords ou fotografias do cartão-matriz.

“Os consumidores devem utilizar apenas os canais oficiais para contactar o banco, nunca partilhar códigos de acesso ou autenticação e desconfiar sempre de mensagens ou chamadas inesperadas que criem pressão ou urgência”, recomenda a Deco Proteste.

A organização recorda ainda que, em caso de suspeita de fraude ou prejuízo financeiro, os consumidores devem contactar imediatamente o banco, alterar os acessos aos serviços digitais e apresentar queixa às autoridades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)