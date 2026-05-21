Deco Proteste alerta para 10 sinais de fraude em nome dos bancos

A Deco Proteste lançou um alerta aos consumidores para o aumento das tentativas de fraude bancária, identificando dez sinais que podem indicar burlas feitas em nome de instituições financeiras. A organização sublinha que os esquemas estão “cada vez mais sofisticados e convincentes”, explorando sobretudo o medo, a urgência e a confiança dos clientes nos bancos.

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Segundo a associação de defesa do consumidor, as fraudes recorrem frequentemente a mensagens urgentes, pedidos de transferências “por segurança”, links suspeitos e falsas promessas de investimentos com ganhos garantidos. “Conhecer aquilo que um banco nunca fará é uma das formas mais eficazes de proteger o dinheiro e os dados pessoais dos consumidores”, alerta a organização.

A Deco Proteste explica ainda que a utilização de linguagem credível, referências ao banco do cliente e cenários de aparente emergência torna mais difícil distinguir uma comunicação legítima de uma tentativa de burla. Por isso, considera essencial reforçar a literacia digital e financeira dos consumidores, incentivando hábitos de verificação e desconfiança perante pedidos inesperados relacionados com contas bancárias ou investimentos.

Entre os principais sinais de fraude identificados pela organização estão:

Pedidos para clicar em links enviados por SMS ou e-mail ;

; Transferências de dinheiro alegadamente por motivos de segurança ;

; Pop-ups a solicitar dados confidenciais ;

; Instalação de aplicações fora das lojas oficiais ;

; Pagamentos antecipados para aprovação de crédito ;

; Pedidos de devolução de dinheiro recebido “por engano” ;

; Introdução de credenciais de homebanking fora dos sites oficiais ;

; Solicitações de acesso remoto ao computador ou telemóvel ;

; Propostas de investimento com retornos elevados e garantidos ;

; Pedidos de envio de códigos, passwords ou fotografias do cartão-matriz.

“Os consumidores devem utilizar apenas os canais oficiais para contactar o banco, nunca partilhar códigos de acesso ou autenticação e desconfiar sempre de mensagens ou chamadas inesperadas que criem pressão ou urgência”, recomenda a Deco Proteste.

A organização recorda ainda que, em caso de suspeita de fraude ou prejuízo financeiro, os consumidores devem contactar imediatamente o banco, alterar os acessos aos serviços digitais e apresentar queixa às autoridades.